Diego Hypolito teve episódio de impotência sexual logo antes do 'BBB 25': 'Nervosismo'

Diego Hypolito revelou que sofreu com impotência sexual no período antes do confinamento no BBB 25, por conta do nervosismo.

No after do Show de Quarta da última quarta-feira, 29, Vitória Strada propôs um brinde e brincou: "Ao melhor ano das nossas vidas! Todo mundo olha no olho pra não ficar sem transar". Rindo, Diego rebateu que não podia passar por isso, porque precisará de sexo imediatamente, assim que deixar a casa.

O ex-atleta contou: "Gente, eu estava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu não conseguia". Diego deixou Vitória curiosa, e ela insistiu para que ele contasse mais. "O meu p**** não subia! Juro pra você. Meu nervosismo estava muito grande", revelou. A atriz caiu na gargalhada e brincou com o colega de confinamento: "A culpa é do BBB".

Diego, que voltou da berlinda no último Paredão, está amarrado a Thamiris depois da escolha de Eva e Renata no almoço especial da última quarta-feira, 29. A dupla tem se dado bem e chamado a atenção dos internautas.