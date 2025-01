Diego Hypólito revela disfunção erétil antes do BBB: 'Não subia'

Colaboração para Splash, no Rio

Durante um brinde descontraído com Vitória, Diego Hypólito surpreendeu ao fazer uma revelação pessoal. O ginasta contou que antes de entrar para o BBB 25, enfrentou um quadro de disfunção erétil devido ao nervosismo.

O que ele falou?

Tudo começou com Vitória propondo um brinde ao colega na festinha que sucedeu o "Show de Quarta". "Ao melhor ano das nossas vidas! Todo mundo olha no olho pra não ficar sem transar!", brincou a atriz. Diego não perdeu a deixa e respondeu com bom humor. "Ah, não. Isso eu preciso quando eu sair daqui imediatamente".

O ginasta revelou ter tido problemas com sexo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar.", comentou deixando Vitória curiosa.

A atriz insistiu. "Agora fala, que eu sou curiosa", pediu Vitória Strada. Diego Hypólito abriu o jogo. "O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande", revelou.