De férias na Bahia, Iza exibe corpo escultural em mar cristalino

Iza, 34, segue de férias na Bahia.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (30), a cantora publicou novos cliques de suas férias no feed de seu perfil do Instagram. A artista posou em cenários paradisíacos, onde está com o namorado, Yuri Lima, 30 e a filha deles, Nala, de três meses.

Nas imagens, Iza exibe um corpo malhado e escultural ao usar um biquíni fio-dental. "Pão de Açúcar na Bahia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs dela, logo, não economizaram nos elogios. "Perfeição"; disse uma; "Você é um monumento, mulher", escreveu outra; "Rainha", se derreteu uma terceira.