Comentários sobre Camilla no 'BBB 25' geram debate sobre racismo

Durante um almoço especial do Big Fone no BBB 25, Renata e Maike fizeram comentários sobre Camilla, que foram apontados como um exemplo de racismo estrutural pela equipe da participante. O episódio provocou choro, discussões dentro do reality e notas de posicionamento das equipes envolvidas.

Tudo começou quando Eva atendeu ao Big Fone e escolheu seis participantes para um almoço especial comandado por Ana Maria Braga. Durante a refeição, os brothers e sisters debateram sobre o jogo e precisaram tomar decisões que afetariam os demais confinados.

Em determinado momento, ao discutirem quais participantes deveriam ficar amarrados por tempo indeterminado, Eva sugeriu separar Camilla e Thamiris, mas Renata ponderou que não fazia sentido amarrar pessoas do mesmo quarto. Foi então que Maike comentou que Camilla era responsável por cozinhar para a Xepa, e Renata concordou, afirmando que isso prejudicaria o grupo que dependia da Sister.

"Pro meu jogo, é mais interessante separar Camilla e Thamiris", disse Eva. "Mas a gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha pra gente", completou Renata.

O diálogo foi transmitido para os demais participantes, que acompanhavam a conversa sem que o grupo soubesse.

Reação de Camilla e posicionamento da equipe

A reação de Camilla foi imediata e a sister não segurou as lágrimas. "A leitura que elas estão fazendo do jogo é covardia", disse.

A equipe da sister se manifestou publicamente repudiando as falas. Em nota, afirmou que, mesmo sem intenção, expressões como essa reforçam a ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, algo que precisa ser desconstruído. "O papel da mulher não se limita à cozinha. Essa visão reducionista perpetua desigualdades e apaga a diversidade de capacidades, sonhos e conquistas femininas", destacou o texto.

Pedido de desculpas

Com o retorno das bailarinas para a casa, Diogo as chamou para conversar e destacou suas impressões sobre o que foi dito.

Após a repercussão, Renata e Eva procuraram Camilla para conversar. A bailarina afirmou que não teve intenção de ofender e justificou que quem iniciou o comentário sobre a cozinha foi Maike. "Ficou parecendo que fui eu quem insinuou, mas foi um consenso", disse Renata.

Renata reforçou que, ao saber do impacto de suas palavras, quis pedir desculpas imediatamente. "Assim que falaram para a gente que você chorou, que ficou ofendida, a primeira coisa que pensamos foi em nos desculpar", declarou.

Fora da casa, a equipe de Renata também emitiu um comunicado, afirmando que a fala ocorreu no contexto da rotina do programa, sem conotação discriminatória. No entanto, reconheceu que o tema é sensível e pediu desculpas.