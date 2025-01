Com Anitta e Matuê, Planeta Atlântida dá a cara do verão no litoral gaúcho

O litoral gaúcho é conhecido pelas praias retilíneas, mar cor de chocolate e um vento norte incessante. Mas, no verão, essa paisagem ganha um quarto elemento tão característico quanto: o Planeta Atlântida, que este ano acontece nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro trazendo nomes como Anitta, Ana Castela, Matuê e Pedro Sampaio.

Festival de música promovido pelo grupo RBS (afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul) desde 1996, o Planeta Atlântida é uma tradição do veraneio gaúcho, focado no público jovem em férias na praia ou curtindo um final de semana de pé na areia. E é para esse público que a festa é pensada.

Começa pelo line-up, dividido entre atrações que estão no topo das playlists mais populares e artistas gaúchos queridos pelos planetários - como são conhecidos os frequentadores do festival. Daí que entre os shows de uma novíssima Ana Castela e um hypado Matuê, é possível curtir os decanos do rock gaúcho da Vera Loca e Comunidade Nin-Jitsu.

27ª edição do Planeta Atlântida em 2024 Imagem: Wesley Santos/ Agência Preview

Mistura no DNA

A mistura de gêneros musicais também é parte do DNA do Planeta desde as primeiras edições. Em 1998, por exemplo, o palco do festival foi dividido por Netinho (do hit 'ô Miiiiila'), Rita Lee, Fernanda Abreu e Tim Maia (em um dos seus últimos shows antes de morrer em março daquele ano). E tem sido assim desde então. O objetivo, claro, é agradar ao máximo de paladares nos dois dias de evento - embora a abertura seja sempre com a execução do Hino Rio Grandense, puxado pelo cantor nativista Neto Fagundes e cantado a plenos pulmões pelo público.

Este ano, no primeiro dia, o sertanejo de Ana Castela divide espaço com o pop de Luísa Sonza e Pedro Sampaio, o funk de Anitta, o rap de Felipe Ret e o pagode de Alexandre Pires e seu Baile do Nêgo Véio. No segundo dia tem o pagode romântico de Dilsinho e Sorriso Maroto, o reggae de Armandinho e Natiruts, o trap de Matuê e o baile funk com Kevin o Chris, Livinho e Ariel B. Todos no Palco Planeta, o espaço principal do festival.

Outra tradição é o palco paralelo, reservado a atrações de menor escala - mas não menos interessantes. Chamado de Palco Atlântida, receberá a renovação da black music brasileira, Os Garotin, vencedores do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop; as revelações do rap Wiu e Mu540; além das pratas da casa Cachorro Grande, Vera Loca, Comunidade Nin-Jitsu e Gupe.

Além dos palcos oficiais, o festival também traz dezenas de ativações de patrocinadores, com farta distribuição de brindes e atrações próprias - como DJs e celebridades.

Confira o line-up completo:

Sexta-feira (31/1)

Palco Atlântida

17h Vera Loca

18h30 Aperte o Play

20h 3030

21h30 Cachorro Grande 25 Anos

23h Poesia Acústica convida Cynthia Luz

00h30 Teto

2h DJ Topo

Palco Planeta

17h20 Neto Fagundes e momento especial O Sul é Nosso Palco, com Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa

17h40 Lagum

19h10 Luísa Sonza

20h40 Alexandre Pires com Baile do Nêgo Véio

22h10 Ana Castela

23h40 Anitta

1h30 Felipe Ret convida Caio Luccas

3h Pedro Sampaio

Sábado (1/2)

Palco Atlântida

17h Gupe

18h30 Syon Trio

20h Os Garotin

21h30 Carol Biazin

23h Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

00h30 Wiu convida Brandão

2h Mu540

Palco Planeta

17h30 Armandinho

19h Dilsinho

20h30 Natiruts

22h20 Sorriso Maroto

23h50 Matuê

1h20 Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B

3h Dubdogz by Dogzparade

Serviço:

Planeta Atlântida 2025

Sede campestre da SABA (Avenida Interbalneários nº 413, no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá/RS)

Ingressos: De R$ 310 (meia-entrada no sábado) a R$ 2.500 (inteira, passaporte premium para os dois dias)

Venda: planetaatlantida.com.br/ingressos