Chico: História mais interessante do BBB 25 é a produção contra o elenco

Chico Barney não gostou da forma como as coisas aconteceram no BBB 25 depois da dinâmica do Big Fone, que obrigou a dupla Eva e Renata —que o atenderam— a distribuir punições. Este foi um dos temas do Central Splash desta quinta-feira (30).

Para Chico, a tomada de decisões, que incluía deixar participantes acorrentados e até perder o show de quarta-feira (29), foi guiada para causar menos impacto no jogo. "Eu acho que isso vai contra tudo o que o Tadeu disse no dia anterior", opina o colunista do UOL.

Se você vai colocar uma consequência na cabeça de alguém, que seja alguém que você não gosta, que seja alguém que você vai rir do sofrimento dessa pessoa. Todo mundo ali estava pousando de bom moço

Chico Barney

Diante das reações da casa, Chico Barney acredita que existe um desafio de produtividade com o elenco do BBB 25. Bárbara Saryne concorda, e inventa que a produção precisa se movimentar com novas dinâmicas para que os participantes entreguem o que o público precisa.

O público quer sentir, o público quer catarse. E esse é um elenco que gosta de trocar ideia, trocar receita, fazer crochê

Chico Barney

Se o elenco só funciona sendo estimulado, não é vergonha nenhuma para a direção do programa admitir isso e estimular, colocar dinâmicas. Tem que ter dinâmica diferente toda semana, que tenha!

Bárbara Saryne

Chico defende que o maior embate do programa neste momento é justamente contra a produção, que tenta o tempo inteiro movimentar o jogo, contra os participantes que não reagem à altura.

O que vai ser o próximo movimento da produção? O programa está dividido em dois grupos, mas em dois grupos que a gente não está acostumado a ver de se digladiarem e brigarem dessa maneira. Nós estamos vendo a produção versus o elenco

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.