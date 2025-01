Bruna Biancardi faz desabafo sobre ataques aos filhos de Neymar: 'Cruel'

Bruna Biancardi desabafou nas redes sociais sobre as mensagens de ódio que as filhas vem recebendo na internet.

O que aconteceu

A influenciadora, que é mãe de Mavie e está grávida da segunda filha, disse que as bebês, assim como os enteados, Davi Lucca e Helena, estão sofrendo ataques nas redes. "Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre ataques a mim. Sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga). Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel".

Mais cedo, Bruna pediu que as mensagens de ódio parassem e solicitou que pessoas que gostem dela e da sua família não ataquem outras pessoas ou crianças.

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, fruto do relacionamento com Neymar, reagiu às falas de Biancardi no X, antigo Twitter, repudiando ataques às crianças. "Repudio qualquer ataque direcionado aos irmãos da Helena e à família paterna".

Bruna Biancardi faz desabafo sobre ataques aos filhos de Neymar Imagem: Instagram