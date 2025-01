BBB 25: Mateus tem pesadelo com Tá Com Nada: 'Acordei suando'

Na cozinha, Mateus conta para Thamiris e Diego Hypólito que teve um pesadelo relacionado ao BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após uma ação que reproduziu sons de gritos, apagou as luzes e soltou fumaça na casa, a dupla de Vitória Strada foi dormir e teve um sonho tenso. "A gente estava em uma casa muito velha, com todo mundo aqui... Cada um tinha sua cama e do lado da cama, cada um tinha o seu filtro de água. (...) E aí eu deixava o meu filtro ligado e quando cheguei no nosso quarto, o quarto estava inundado. 'Meu Deus, a gente tá no Tá Com Nada'", detalhou.

O arquiteto diz que tinha água caindo do teto e os demais brothers o culpavam pela situação, no sonho. Mateus diz que estava suado e ofegante quando despertou do pesadelo.