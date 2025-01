Gracyanne comenta ausência no Show de Quarta do BBB 25: 'Fiquei chateada'

Na edição ao vivo do BBB 25 (Globo) de quinta-feira (30), Gracyanne Barbosa falou sobre não ter participado do último Show de Quarta.

O que aconteceu

Quando falou ao vivo com a casa, Tadeu Schmidt perguntou se todos curtiram o show de Rodriguinho e brincou: "Menos você, né Gracyanne?"

A musa fitness ficou de fora do Show de Quarta após ser vetada por Eva e Renata. As bailarinas fizeram a escolha com a justificativa de que Gracyanne não bebe nas festas.

Sobre o assunto, Gracyanne comentou: "Não quis ir para o After porque fiquei chateada. Pelo argumento usado. Só porque eu não bebo?"

Acho que isso não é um argumento correto. Quem não bebe também se diverte e é feliz. É isso que eu quero pregar aqui e na minha vida. Gracyanne Barbosa

