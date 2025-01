BBB 25: Diego Hypolito tem crise de ansiedade durante manutenção na casa

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Diego Hypólito teve uma crise de ansiedade durante a manutenção externa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os brothers precisaram ficar muitas horas trancados dentro da casa, devido a uma manutenção no jardim.

A equipe do atleta confirmou que ele é claustrofóbico e teve uma crise de ansiedade.

O ex-ginasta já falou a respeito da condição com seus colegas de confinamento. "Quando eu entrava em um shopping e não via aporta, saía correndo. Eu fiquei dois anos sem andar de avião", relatou, em papo com Gracyanne Barbosa.

Na ocasião, ele também disse que não conseguia frequentar lugares muito cheios e andava apenas de ônibus.

Em outra conversa, Diego disse que chegou a abandonar o próprio carro no trânsito durante uma crise de claustrofobia. "Me deu um desespero, não conseguia mais viver", desabafou.

A dupla de Dani Hypolito diz que foi a mãe que notou que havia algo estranho em seu comportamento. Além do apoio da família, ele recebeu suporte do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) sendo "internado imediatamente".

