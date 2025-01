Aline e Diogo Almeida trocam beijos após banho no BBB 25

Aline e Diogo Almeida seguiram trocando beijos e elogios na noite de quinta-feira (30) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Quando Aline estava saindo do banheiro após o banho, Diogo a chamou para voltar. O ator, então, beijou a policial.

Na ocasião, a sister brincou: "Está refrescante! Foi para mim, foi?"

Após dias flertando, Aline e Diogo protagonizaram o primeiro beijo da edição. O casal passou a última festa juntinhos.

