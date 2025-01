Aline acaricia perna de brother e recua: 'Não posso, já estou comprometida'

Em um papo com Mateus no BBB 25 (Globo), Aline brincou sobre já estar comprometida no confinamento.

O que aconteceu

Durante uma conversa na cozinha, Aline fez carinho na perna de Mateus. Após uma fala do arquiteto sobre um romance, a sister disparou: "Já estou comprometida".

Mateus entrou na brincadeira: "É verdade! Ainda bem que você está ligada!".

Após dias flertando, Aline e Diogo protagonizaram o primeiro beijo da edição. Com o apoio de outros participantes, o casal passou a última fez juntinhos — e trocaram elogios durante a madrugada.

