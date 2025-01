Ainda Estou Aqui tem estreia marcada no México com torcida: 'Missão latina'

"Ainda Estou Aqui" vai estrear no México no próximo mês e ganhou datas de pré-estreia para a próxima quinta-feira (6).

O que aconteceu

Anúncio foi feito pela Sony Pictures México. Datas de pré-estreia do filme de Walter Salles marcadas a partir do dia 6 serão limitadas.

A distribuição oficial está marcada para o dia 20 de fevereiro, segundo a imprensa mexicana.

Filme nos cinemas mexicanos já ganhou torcida para bons números: "A missão da América Latina na próxima semana será fazer 'Ainda Estou Aqui' ser um sucesso de bilheteria", escreveu no X (antigo Twitter) o tiktoker e crítico Miguel Araiza. Ele acumula mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok e Instagram.

Chegada no México do filme brasileiro indicado em três categorias no Oscar 2025 é chance dos mexicanos conferirem o único filme latino indicado.

Apesar de tratar uma história mexicana, "Emilia Pérez", longa que recebeu 13 categorias, competiu pela França, país do diretor Jacques Audiard. Ele chegou a pedir desculpas após críticas que o filme recebeu pela forma como retratou o México.