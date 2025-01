Acabou de vez a colônia de férias no BBB 25

O tal almoço da Ana Maria Braga se revelou uma cilada para quem atendeu o Big Fone e convidados. E um banquete de tensão para quem assistiu à comilança tóxica.

Diego Hypolito, alvo principal da casa, acabou amarrado a Thamiris, enquanto sua dupla, Camilla, foi humilhada em rede nacional por Eva e Renata — que, ironicamente, garantem não ter sido as autoras das ofensas.

A suspeita de racismo paira sobre as falas das bailarinas, e os envolvidos recorrem à velha cartada da "má interpretação" da vítima. Mas o Brasil inteiro viu e ouviu.

As consequências desse almoço estragado ainda vão ecoar por dias. Ponto para o diretor Rodrigo Dourado, que conseguiu ressuscitar a expressão fogo no parquinho com maestria.

O quadro Bombástico, do talentoso Rodrigo Santana, segue divertido, mas já sofreu cortes por pressão das redes. E o Show de Quarta, desta vez com Rodriguinho, parece mais uma fatura que a Globo precisa pagar para diluir os custos do programa. Difícil de engolir.