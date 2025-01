Vitória Strada avalia falas de Eva e Renata: 'Escolheram não gostar de mim'

Após treta no BBB 25 (Globo), Vitória Strada avalia as falas de Renata e Eva no almoço do Big Fone.

O que aconteceu

A atriz lamenta ter sido criticada pelas bailarinas. "A Renata é a pessoa que esculacha os outros na brincadeira o tempo inteiro. Elas escolheram não gostar de mim", desabafou para Mateus.

Strada afirma que a indiferença da dupla começou após uma brincadeira mal interpretada. "Essa foi a grande patada. Desde então, elas não me deram nenhuma abertura", contou.

Só falo nisso porque assim, só para você observar como as coisas acontecem. Eu estou observando que não me davam abertura nenhuma. Elas separarem a gente é justamente por isso , continua Vitória Strada.

A artista também comenta que tinha uma "intuição" com as bailarinas. "Óbvio que eu entendo (a sua intuição), e acho ela ótima. Não quero travar uma guerra sem ter certeza das coisas. Eu não tinha essa certeza ainda. Agora está cristalino", respondeu Mateus.