Viola e Luma terão novo embate surpreendente no meio do restaurante

No capítulo de quinta-feira (30), da novela "Mania de Você" (Globo), Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) terão um novo embate no meio da cozinha do restaurante.

O que vai acontecer

Após ser desmascarada por Mércia (Adriana Esteves), a protagonista aparece para trabalhar. "O quê que você tá fazendo aqui, Viola?", pergunta Luma. Ué, vim trabalhar", responde Viola.

As duas logo começam a se estranhar. "Você só pode estar de brincadeira, né?", insiste a filha de Molina (Rodriho Lombardi). "Não. Aqui é meu trabalho, eu vim, qual é o problema?", rebate a outra.

Luma tenta humilhar sua rival. "Você mentiu o tempo todo, manipulou todos nós, olha aí, nem tá mancando mais, foi tudo fake pra gente ter peninha de você. Como você é baixa, Viola! Diz pra mim: não é só o Mavi que você odeia não, né? Você também tem muito ódio de mim, não tem?", fala.

Viola rebate as acusações da esposa de Mavi (Chay Suede). "E por que eu teria ódio de você, Luma? Seria porque você me humilhou publicamente, roubou as minhas receitas, o meu restaurante, a minha vida? Ou seria porque você se aliou ao Mavi contra o Rudá, o homem que você dizia amar? Eu já disse: vida pessoal de um lado, vida profissional de outro. Ou você não tem maturidade pra separar as duas coisas? Se não tiver, pede as contas!", diz ela.

A chef de cozinha se mostra decidida a continuar trabalhando no restaurante. "Quem vai pedir as contas é você, se não quiser ser demitida! Porque a CEO do grupo agora é a Mércia, e ninguém te detesta mais do que ela!", afirma Luma. "Tudo bem, que ela venha então me demitir. Enquanto isso não acontece... ao trabalho!", finaliza Viola.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.