'Me coloquem como vilã': Thati Lopes quer projetos que a tirem do conforto

Thati Lopes, 34, ficou conhecida pelas esquetes do Porta dos Fundos e vários outros projetos de comédia. Hoje, no entanto, ela afirma que quer se arriscar mais e pede: 'Por favor, me coloquem como vilã!".

O trabalho mais recente de Thati é o filme "Viva a Vida", de Cris D'Amato, que estreia nesta quinta-feira (30), nos cinemas. Na trama, ela vive Jéssica, uma jovem desiludida com a vida que muda ao descobrir que não está sozinha no mundo, como imaginou após a morte de sua mãe.

Apesar da experiência em comédias, em "Viva a Vida", Thati deu um passo a mais na carreira com uma "dramédia" (drama + comédia). Jéssica é uma mulher que passou grande parte de sua vida imaginando ser órfã, e descobre da maneira mais improvável, que seus avós ainda estão vivos e morando em Israel.

A jovem então viaja para Israel com o primo recém-conhecido, Gabriel (Rodrigo Simas), na busca pelos avós. Thati e o elenco, que inclui ainda Jonas Bloch e Regina Braga, viveram no país do Oriente Médio por quase um mês, onde puderam conhecer um pouco mais da cultura do local.

Hoje, eu sinto que é muito mais fácil fazer um drama do que uma comédia, no quesito da atuação mesmo. Momentos dramáticos são muito mais fáceis de lidar, a comédia você precisa do timing.

Thati Lopes

Thati iniciou sua carreira de atriz aos 10 anos, mas foi em 2015 que ela ganhou destaque nacional com o Porta dos Fundos. A partir dali, Thati se aventurou por produções na TV aberta e no streaming, além é claro do cinema, onde seus papéis se destacavam pelo humor.

A atriz acumula sucessos na TV e no cinema, como na novela "Terra e Paixão" (2023, Globo), quando deu vida a Berê. Ela esteve também em "Boogi Oogi" e "Espelho da Vida" e nos filmes "Como Hacker Seu Namorado" e "Esposa de Aluguel".

Thati, agora, quer atuar fora de sua área de conforto e revela o desejo de se arriscar em novos projetos que abusem da vilania. "Sou atriz e sinto que faltam oportunidades para que os artistas possam se arriscar mais. Desde produtores até outras pessoas envolvidas, eu adoraria que me escalassem como uma vilã."