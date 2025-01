Sacha Bali confirma treta entre Luana Targinno e esposa de Yuri Bonotto

Sacha Bali, 43, confirmou a existência de um desentendimento entre Luana Targinno, 41, e Leoni Escobar, 30, durante encontro recente do grupo 'G4 da Fazenda'.

O que aconteceu

O conflito entre a ex-peoa e a esposa de Yuri Bonotto, 35, aconteceu durante reencontro da trupe no Rio de Janeiro, onde se hospedaram na casa de Sacha. "Elas [Luana e Leoni], de fato, se estranharam um pouco durante a viagem. Eu não me dei conta disso na hora, mas entendi depois. Mas é uma questão delas, e espero que se resolva", explicou o ator, nos stories de seu Instagram.

Segundo o portal Metrópoles, Leoni implicou com Luana e influenciou Yuri e Gui Vieira, 22, a ignorarem a recifense. Apenas Sacha continuou tratando a recifense normalmente. "Eu me dou muito bem com todo mundo ali. Tenho uma relação maravilhosa com eles. Somos um grupo muito gostoso de conviver", afirmou ele.

O ator acrescentou que ter vencido A Fazenda 16 (Record) lhe abriu muitas portas na carreira. "Acho que [o maior ganho] é a tranquilidade que estou tendo hoje para escolher as coisas que quero fazer. Pegar os projetos e priorizá-los. Estou recebendo muitas propostas de trabalho, recebi uma proposta de peça de teatro feita para mim, uma série que estou analisando para decidir o que vou fazer."