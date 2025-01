Rodriguinho volta ao BBB: 'Vocês não sabem o prazer que é estar de volta'

Ao lado do filho Gaab e do irmão Mr. Dan, Rodriguinho voltou ao BBB nesta quarta-feira (29). Ele comanda o Show de Quarta no BBB 25 (Globo) um ano após ser um dos participantes do reality show, no BBB 24.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a primeira música, Rodriguinho brincou com o retorno ao programa. "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta."

Após terminar de cantar "Livre pra Voar", ele falou de novo sobre a experiência. "Muito bom estar aqui! Eu dei um rolê aqui dentro, quase voltei? mentira, mentira."

O Show de Quarta é uma das novidades da temporada. A dinâmica substituiu a Festa do Líder na primeira etapa do jogo, onde os participantes competem em duplas.

Gracyanne foi a única participante a não participar do show. Ela recebeu o castigo durante o almoço especial do Big Fone.