Paula Barbosa sobre ser neta de Benedito Ruy Barbosa: Mostrar mais serviço

Paula Barbosa, 38, sobre as oportunidades por ser neta de Benedito Ruy Barbosa, 93, em entrevista ao Gshow.

O que aconteceu

A Zefa, do remake Pantanal, contou que o avô deixou claro que ela teria que se esforçar para ser uma artista. "Meu avô foi a pessoa a quem tive que mostrar mais serviço. Ele era o primeiro a falar: 'Você escolheu isso. Não pense que, porque sou autor, você está garantida'."

Paula disse que ficava triste com a postura do autor de novelas, mas depois o entendeu. "Ele passou por muitas dificuldades. É óbvio que não queria isso para mim e nem que me diminuíssem por ser neta dele."

Era um cuidado de avô. Hoje sei que se ele me deu oportunidade foi porque avaliou que mereci e isso para mim não tem preço Paula Barbosa

Recentemente, Benedito Ruy Barbosa, fez uma aparição rara ao lado da filha, Edmara Barbosa, 64. O autor foi ao casamento de um neto.