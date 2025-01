Patti Smith desmaia durante show em SP e deixa o palco de cadeira de rodas

Patti Smith, 78, passou mal e desmaiou no palco durante show em São Paulo, na noite desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Smith se apresentava no Teatro Cultura Artística, na Consolação, região central da capital. A cantora norte-americana estava há cerca de 30 minutos no palco, quando subitamente caiu desacordada e permaneceu alguns minutos no chão.

Smith deixou os fãs preocupados e precisou ser socorrida no palco. Posteriormente, após despertar, ela saiu de cadeira de rodas e a apresentação foi interrompida. Maiores detalhes sobre a saúde da artista não foram divulgados por sua equipe.

Patti Smith está de passagem pelo Brasil com o projeto Soundwalk Collective, em parceria com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. Ela também tem show marcado para a quinta-feira (30). Até o momento, a produção não informou se a apresentação está mantida. Splash tenta contato com a equipe da artista e com a produção do espetáculo.

Além dos shows, Patti Smith também veio ao Brasil para inaugurar a exposição "A Amazônia", que estará aberta entre os dias 1º e 8 de fevereiro, na Casa Iramaia, nos Jardins, área nobre de São Paulo.