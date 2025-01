Como saber que uma ligação é spam? 4 estratégias que podem te ajudar

Você sabe identificar quando ligação é spam? Algumas estratégias podem te ajudar a se livrar de, pelo menos, boa parte delas.

O que fazer

Identificando ligações de telemarketing pelo prefixo. Em 2021, o prefixo 0303 foi criado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e desde junho de 2022 o governo federal exige que as empresas que realizam atividades de telemarketing ativo usem esse código de numeração. Portanto, uma ligação com tal prefixo provavelmente representa marcas com intenção de vender produtos ou serviços.

Identificador de chamada do smartphone. Alguns celulares têm seus próprios identificadores de chamadas suspeitas. Desse modo, quando uma chamada suspeita incide, o aparelho emite mensagens na tela, como "spam" ou "possível fraude". Em alguns casos, o nome da empresa de telemarketing aparece no visor. Para não ser incomodado novamente, é possível bloquear o número acessando as configurações do celular.

Chamadas recorrentes. Ligações persistentes de um mesmo número ou números similares, de modo geral, são spam. Embora a Anatel tenha proibido o disparo de ligações em massa através do "robocall", algumas empresas utilizam esse método. Nesse sistema, caso a pessoa atenda, é feito o redirecionamento para um atendente. Porém, se o canal está congestionado com muitas ligações, a chamada pode ser encerrada. Além disso, golpistas podem usar essa estratégia para verificar se a linha está ativa.

Bloqueando chamadas pelo 'Não Me Perturbe'. A Anatel criou o 'Não Me Perturbe' para consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing ativo. O serviço pode ser acessado pelo site https://www.naomeperturbe.com.br/ ou pela Play Store. É preciso se cadastrar, gratuitamente, na "Lista Nacional de Não Perturbe", e o prazo para a efetivação da solicitação é de até 30 dias.