Leandro Hassum relembra época em que descobriu que o pai era da máfia: 'Destruiu a minha vida'

Leandro Hassum relembrou o luto que viveu aos 21 anos quando descobriu que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era um membro da máfia italiana. O humorista explicou que sua vida mudou drasticamente de maneira muito rápida.

"Aos 21 anos descobri que meu pai era da máfia italiana. Da noite para o dia. Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo. Sempre me questionei como é que eu não vi. Não é possível, eu me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver. Minha psicóloga diz que eu estava adormecido", contou ele no podcast Tantos Tempos.

O ator explicou que, após a prisão do pai, precisou vender salgadinhos para pagar pelo seu curso de teatro. Ele enxergava o pai como um grande amigo, e quando o visitou na prisão, disse a ele: "Você destruiu a minha vida."

Hassum revelou que perdoou o pai. "Um dia eu falei: ‘Eu tenho que te agradecer, eu te perdoei porque não deve ter sido fácil nesses 21 anos. Acho que puxei a minha veia artística de você porque você construiu um mundo de Andy", disse, fazendo referência ao filme estrelado por Jim Carrey.

"Deve ter sido muito difícil para esse cara também. Eu não estou perdoando o que ele fez nessa área penal, hoje não tenho mais pena do meu pai ter cumprido pena. Mas ele me ensinou o homem que eu não queria ser. Ele me ensinou até no erro."

Carlos Alberto da Costa Moreira morreu em 2014, e Leandro Hassum conta não ter chorado por ele. "Me senti extremamente culpado", explicou. No entanto, dois anos depois, no aniversário do pai, o humorista vivenciou o luto enquanto caminhava e começou a chorar descontroladamente.

Ao falar sobre a prisão do pai, ele relembrou a dificuldade de enfrentar a nova realidade. "Eu não queria acreditar. Dói muito quando a realidade cai na sua cabeça do dia para a noite. O mundo capotou na minha cabeça, tive que me reconstruir e nunca mais comemorei aniversário, Natal, Páscoa, nada mais tinha sentido", finalizou.