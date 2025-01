'Kardashian inglesa' reverte operação estética: 'Quer seu bumbum de volta'

Chloe Ferry, 29, fez uma operação estética para desfazer a sua Brazilian Butt Lift (BBL), procedimento de enxertia de gordura na região glútea.

O que aconteceu

A modelo foi operada nesta quarta-feira (29) porque estava infeliz com suas formas atuais e quer recuperar as medidas naturais. "A primeira prioridade de Chloe é resolver seu bumbum. Ela está infeliz com isso há muito tempo e está em cirurgia hoje. Ela ainda não tem certeza se será totalmente removido ou apenas reduzido, mas ela só quer seu antigo bumbum de volta", informou uma fonte anônima ao jornal The Sun.

Chloe divulgou recentemente um comunicado dando a entender que se arrepende das várias cirurgias plásticas que fez. "Vieram ofertas de cirurgia plástica que eu pensei que resolveriam todos os meus problemas, me devolveriam meu brilho e meu amor próprio. Não foi o caso. Sofri mais depressão, ansiedade e desconforto físico. Uma decisão tomada sem entender os prós e os contras, uma decisão tomada esperando que me fizesse sentir inteira novamente", relatou ela, no Instagram.

Hoje, a famosa quer conscientizar seu público sobre os riscos das operações estéticas. "Depois de anos trabalhando em meu eu interior, sinto que cresci e entrei em um novo estágio da minha vida, onde quero ser transparente com meus seguidores e levá-los em uma jornada para corrigir meu trabalho anterior e educar todos vocês sobre a dura verdade do que suportei sozinha por tanto tempo. Quero que jovens mulheres e homens aprendam com meus erros e tenham uma melhor compreensão da cirurgia plástica."

Chloe Ferry é conhecida como 'Kardashian inglesa', por ser tão exuberante e curvilínea como o trio de irmãs norte-americanas. Ela também é recordada como uma das mais populares participantes do reality show Georgie Shore.