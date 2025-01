Juliana Silveira posa de biquíni no Ceará: 'Férias na natureza'

Juliana Silveira, 44, postou fotos de biquíni durante suas férias no Ceará.

O que aconteceu

Na quarta-feira (29), a atriz publicou imagens deitada em uma espreguiçadeira. Ela estava de biquíni em uma praia em Fortaleza, no Ceará.

Silveira aproveitou o momento para recarregar as energias. "Não há nada melhor do que férias na natureza: pés na areia, mar a perder de vista e boas risadas com amigos. Recargando as energias no paraíso!", escreveu na legenda da publicação.

Juliana foi comparada a uma sereia. "Sereia pode ficar fora do mar?", perguntou uma fãs nos comentários. "Não sabia que Floribella também era uma sereia", brincou outro.