Gabriel crítica Diogo Almeida no BBB 25 e quase é flagrado por Vilma

Gabriel, 30, segue inconformado com a aproximação de Diogo Almeida, 40, e Aline, 32, no BBB 25.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após a eliminação de Edilberto e Raissa, o modelo afirmou que o grupo precisaria se dedicar ainda mais no jogo. "Agora, como nunca, a gente tem que jogar. Um dos nossos já saiu, tá ligado?", afirmou, se referindo a Diogo Almeida.

Na sequência, Gabriel criticou a aproximação do ator com a ex-polícial militar. "Eu tô ficando muito assim meio pá com o Diogão, porque tô achando que muito menos ele vai juntar com o outro [Vinícius] por causa da Aline".

João Gabriel então comentou que durante a madrugada os dois estavam quase se beijando. "P*rra, mano. Rabo de saia, fi. A carne é fraca aqui, mano. Tudo começou com os bagulhos... Chegou com a menina tocando paredão nele, falando uns negócios e agora tá com essa parada de ficar com ela... Já vai afrouxar as ideias, sabe?", criticou Gabriel.

Analisando o futuro do jogo, os dois brothers do quarto fantástico fizeram a suposição de que, desse jeito, Diogo não votará mais em Aline ou Vinícius. "A parada é nóis! Já, já, vem voto de lá e ele não vai votar", acrescentou Maike.

Gabriel ainda opinou que, assim que Diogo Almeida deixar a liderança, ele voltará a ser alvo da casa. "Eu dei a ideia, falei pra ele, aí ele começa a fugir do assunto. Sei que o dele tá na reta junto do bagulho da Camilla e Thamiris".

O modelo seguiu afirmando que o ator se aproximar da dupla de baianos será o pior erro do jogo dele. "Ele vai começar a fechar com Aline e Vinícius, achando que o pessoal vai fechar junto com ele?", questionou de forma irônica. "Não vai", garantiu Maike.

Alguns minutos depois, quando os participantes mudaram de assunto, Vilma ativou o card de áudio no apê do líder e começou a observar o que os rapazes estavam conversando. Naquele momento, Gabriel, Maike e os gêmeos criticavam Diego Hypolito.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas