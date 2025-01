Ex-BBB Sérginho diz que pegou ator e jogador: 'Eles gostam da boneca'

O ex-BBB Sérginho Orgastic revelou que já se relacionou com atores e jogadores de futebol.

O que aconteceu

Serginho abordou o assunto enquanto era maquiado pela drag queen Halessia. A maquiadora questionou "se era verdade" que o famoso havia beijado um homem hétero com que dividiu confinamento no BBB 10, e Orgastic disse que "sim".

A pegação foi toda "no sigilo", garantiu Orgastic. "Já beijei [hétero] do meu Big Brother, de outras [edições] também. Já peguei ator, já peguei jogador de futebol, já dei uma rodadinha por aí, tudo no sigilo. Eles gostam da boneca".

Sérginho é uma pessoa não binária. "Minha identidade de gênero é não binário. Na época do BBB eu me via como um garoto andrógeno. Depois do programa comecei a me maquiar mais, usar roupas mais femininas, desencadeei tudo e hoje sou como sou. Mas de uns anos para cá descobri que existe um gênero chamado não binário, que é quando você não se identifica nem como homem, nem como mulher. Isso na parte psicológica, não na parte visual.", contou em entrevista ao Globo.

Ex-bbb disse não ser transgênero. "Não sou trans, não me sinto mulher. E não me sinto homem também. E está tudo bem. Demorei um pouco para colocar um salto, uma saia. Não foi uma coisa do nada, demorou anos para eu me encontrar com o meu visual. Não mudaria nada em mim hoje. Sem medo de preconceitos, não ligo para opiniões. Isso não me machuca, hate nenhum me abala".

Sérginho Orgastic fez história no BBB 10 e terminou o reality na sétima colocação. Fora do programa, ele garante que já faturou o prêmio pago pelo BBB ao vencedor e que conquistou sua independência financeira.