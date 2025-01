Eva e Renata tomam decisões sobre brothers e Gracyanne se revolta: 'Dar na cara dela'

Depois de atender ao Big Fone na manhã desta quarta-feira, 29, Eva e Renata levaram Guilherme e Delma e Gabriel e Maike para um almoço especial. Sem saber que estavam sendo transmitidos para a casa, os brothers tiveram que tomar decisões sobre alguns participantes.

As escolhas foram: Mateus e Daniele Hypolito vão trocar de quarto; Gracyanne não vai assistir ao Show de Quarta; e Diego Hypolito e Thamiris ficarão grudados por um laço.

Choro

Os brothers, especialmente a dupla de amigas, opinaram muito sobre praticamente todos os participantes e demonstraram suas percepções sobre o jogo, o que causou climão na casa.

Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Camilla e Thamiris foram algumas das mais citadas pelas bailarinas durante a ação. Camilla caiu no choro, especialmente quando Renata pontuou não querer escolher a sister para ficar grudada com outro participante porque a trancista cozinha para a casa.

Gracyanne sem festa

Sobre o veto a Gracyanne, Renata argumentou que depois a modelo poderia ir até a festa, só não ia poder assistir ao show. De dentro da casa, Gracyanne retrucou: "Vou esperar o show acabar para ir pra festa? Só se for pra dar na cara dela." A musa fitness opinou também sobre os comentários de Dona Delma: "Tem uma boquinha, viu, filha!"

As bailarinas foram as que mais falaram e expuseram seu jogo. Os termos "Essa Eva" e "Camila" foram parar nos trending topics do Twitter/X. Por fim, os participantes do almoço ainda teriam direito a uma imunidade para uma dupla da mesa. Em consenso, eles escolheram Eva e Renata para ficarem imunes.