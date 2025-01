Duda Reis admite sofrimento ao amamentar: 'Dolorido e traumático'

Duda Reis, 23, falou sobre o lado desagradável da experiência de amamentar a filha, Aurora, nascida no início do ano.

O que aconteceu

A atriz contou que a amamentação tem sido muito difícil e até traumática para ela, como mãe. "Eu não gostei de amamentar. Para mim, não foi uma experiência boa. Foi super dolorida e até traumática", contou ela, por meio de um vídeo publicado no TikTok. "Aurora é aquele tipo de bebê que está mamando e, apenas do nada, não tem a menor explicação, ela [morde] o bico do meu peito. Nas primeiras semanas, meu peito sangrava. Ela mordia um, sangrava e doía muito. Passava para o próximo, tudo bem, tudo certo, do nada... De novo! E sangrava."

Duda passou a usar laser e pomada para tratar o mamilo e poder continuar alimentando a herdeira. "Foi ficando uma experiência muito ruim para mim, e tenho certeza de que para ela também. As pessoas falam que 'seu filho só vai se conectar com você se mamar no peito'. Eu ouvi muito isso e fiquei completamente desesperada, e acho que me forcei muito a conseguir por isso, sendo que não tem nada a ver."

Ela admitiu que chegou a se sentir culpada pela dificuldade em amamentar Aurora. "As pessoas falam que a pior parte da maternidade são as mães que julgam outras mães, e isso é verdade. É surreal! Dá até medo de falar, mas acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu tinha essa culpa, e consegui ressignificar. O que importa hoje é se a filha está alimentada."