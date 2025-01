Domingos Meirelles sofre nova derrota em processo milionário contra Record

Domingos Meirelles, 84, sofreu uma nova derrota em processo trabalhista contra a Record.

O que aconteceu

A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho não reconheceu pedido de recurso apresentado pela defesa do jornalista. A Justiça de São Paulo entendeu que o apresentador não comprovou a insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo e, portanto, não teve concedido o benefício da justiça gratuita. O TJ manteve decisão anterior que havia indeferido o pedido de gratuidade.

O recorrente, sr. Domingos João Meirelles, é um jornalista com renomada trajetória. Trata-se de uma pessoa pública com carreira bastante solidificada, o que afasta a presunção de veracidade da declaração apresentada.

Silvane Aparecida Bernardes, relatora

Procurada por Splash, a defesa de Domingos Meirelles não retornou até o momento. A emissora de Edir Macedo também não respondeu. O espaço segue aberto.

Derrota em 1ª instância

O tribunal não reconheceu pedido de R$ 3,5 milhões, em setembro de 2023, em decisão de primeira instância. A ação busca o reconhecimento de vínculo trabalhista, o pagamento de horas extras e o acúmulo de funções.

Não houve elementos probatórios suficientes para infirmar a natureza jurídica do contrato e comprovar a suposta fraude quanto aos elementos do vínculo empregatício (art. 9º da CLT), e não reconheço o vínculo empregatício entre as partes, julgando improcedentes todos os pedidos da petição inicial.

Camila Costa Koerich, juíza

À época, a magistrada negou o pedido de justiça gratuita e condenou o apresentador ao pagamento de custas do processo, em cerca de R$ 30 mil. A juíza usou o salário de R$ 50 mil de Meirelles, à época em que era contratado da Record, para justificar a decisão.

O processo

Apresentador entrou com o processo contra a emissora, em janeiro, pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista, adicional por acúmulo de funções e pagamento de horas extras. A ação pedia R$ 3,5 milhões da empresa.

Meirelles foi contratado pela emissora para comandar o Repórter Record Investigação, em 2014. "Fui para um programa que eles criaram especialmente para mim, que, na verdade, seria como o Linha Direta Justiça (Globo). Eram casos resolvidos e que tiveram grande repercussão na época", contou o jornalista, em entrevista à reportagem.

Ele contou que foi comunicado do fim do contrato com o canal por telefone. "Fiquei lá até 2021. Com a pandemia, a direção da emissora me ligou dizendo que eles estavam enfrentando uma crise financeira porque os templos estavam fechados. Não renovaram o contrato. Em plena pandemia".