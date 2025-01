Diogo aconselha sisters sobre fala em almoço: 'Forma de expressar soou mal'

Diogo Almeida conversou com Eva e Renata na noite de quarta-feira (29) no BBB 25 (Globo) sobre uma fala direcionada a Camilla durante o almoço especial do Big Fone.

O que aconteceu

No almoço, durante o debate sobre quais participantes seriam colocados juntos, Maike e Renata apontaram que Camilla cozinhava para Xepa. A fala foi apontada como racismo estrutural pela equipe da sister.

Em conversa com as sisters que atenderam ao Big Fone, Diogo falou sobre o momento. "Uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei inclusive com minha mãe... Foi a questão de cozinhar. Eu acredito, eu sei que vocês não pensam dessa maneira. Mas a forma de se expressar ali soou mal. Porque quando falou 'ela cozinha', ficou parecendo 'a gente precisa dela porque ela cozinha'."

Tipo assim, que vai pra um lugar da mulher preta nesse lugar. A mulher preta no lugar de quem cozinha, de quem serve. Diogo Almeida

O ator completou. "Foi empregado errado na hora ali, na hora da emoção. De uma maneira que não é boa, não é legal. Quem falou, foi a Renata?"

Maike apontou que foi ele. "Na real foi eu quem falou."

Eva e Renata decidiram, então, conversar com Camilla em outro momento sobre a fala.

Diogo concordou com elas. "Acho que vocês podem ver o melhor momento de trocar uma ideia. Deixar claro que não foi nesse lugar que vocês estavam falando".

Como foi o momento

Enquanto o grupo de seis participantes fazia uma refeição preparada por Ana Maria Braga, eles aproveitaram para conversar sobre alguns detalhes do jogo. Após a refeição, eles tiveram que decidir qual dos outros moradores da casa receberiam algumas consequências.

Ao longo de todo tempo, Renata e Eva fizeram inúmeras críticas à Thamiris e Camilla. As bailarinas alegaram que as duas votaram nelas e, por isso, não amenizariam para as cariocas.

Eva demonstrou diversas vezes o desejo de direcionar as consequências para as cariocas, afirmando que gostaria de separá-las. "Eu separaria Camilla e Thamiris", opinou. No entanto, Maike recordou que a sister era responsável por cozinhar para a xepa. "Mas a gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha pra gente", concordou Renata.

Diretamente da sala do programa, o restante dos participantes acompanhou a conversa do grupo, sem eles saberem. Isso fez com que muitos ficassem chocados com o que estavam ouvindo.

Camilla não escondeu sua revolta diante de tudo o que escutou e caiu em lágrimas. "Cara, sério... Tô chocada, papo reto! A leitura que elas tão fazendo do jogo eu acho que é covardia, papo reto!".

Tentando consolar sua irmã, Thamiris também começou a chorar. "E eu li elas totalmente errado, tá?", lamentou a nutricionista.