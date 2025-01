De Anitta a Cardi B: famosos tatuam e colocam piercing em partes íntimas

A rapper Cardi B surpreendeu os fãs ao revelar que colocou um piercing no "cofrinho", termo popular para se referir ao cóccix. Ousada, a artista norte-americana postou uma foto para comprovar que de fato colocou o objeto na região íntima.

Cardi B, no entanto, não foi a única famosa que ousou ao colocar piercing na parte íntima. Diversas personalidades, como Anitta, Nana Gouvea e MC Mirella, entre outros, tatuaram suas partes íntimas.

Anitta

Tatuagem de Anitta na região do ânus; saiba o valor e detalhes Imagem: Reprodução/Instagram

Anitta dividiu opiniões ao tatuar "love" (amor, em português) na região do ânus. O tatuador responsável pelo desenho, Lucas Maffei, contou que foi contratado para fazer uma tatuagem na genitália da cantora, que acabou se empolgando com a sessão e decidiu eternizar a palavra no "tororó" — termo usado por Anitta para falar sobre a história.

Funkeira explicou que a ideia de tatuar o ânus surgiu durante conversa com o pai, Mauro Machado. "Eu achei que eu tava só me divertindo com os meus amigos e fazendo uma tatuagem fofa", contou.

Nana Gouvêa

Nana Gouvêa exibe tatuagem íntima Imagem: Instagram/@nanagouveaofficial

A atriz deixou à mostra a tatuagem íntima que tem no bumbum. O desenho apareceu após Nana Gouvêa publicar uma foto nas redes sociais em que aparece nua e surpreender os fãs com a tattoo na parte íntima.

MC Mirella

MC Mirella é uma das famosas que já fizeram tatuagens no bumbum Imagem: Reprodução/Instagram

MC Mirella fez um "mapa do sexo" pelo corpo. Ela escreveu um sugestivo "Puxa" na nuca, "Quer mais?" próximo à virilha e "Bate" acima do bumbum.

Mirella, que é sucesso em plataformas adultas, também possui várias tatuagens espalhadas por todo o corpo.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa escreveu o nome do ex-marido, o cantor Belo, no bumbum. "Seu nome na minha bunda e minha bunda no seu? Gente o Tudão me deu gin e eu não tive condições de pensar numa legenda melhor", escreveu a influenciadora digital ao revelar a tatuagem para o então companheiro.

Barbosa e Belo colocaram um ponto final no casamento no ano passado. A influenciadora fitness não revelou se fez algum procedimento para retirar o desenho ou se mantém o nome do ex tatuado no corpo.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine também tem tatuagem íntima Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine tem algumas tatuagens delicadas no corpo. Em relação às suas partes íntimas, a atriz tatuou um raminho de flores abaixo dos seios e, em uma das nádegas, fez a gravura de um coração.

Graciele Lacerda

Graciele Lacerda tem as iniciais de Zezé Di Camargo tatuadas Imagem: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda tatuou as iniciais de se nome e do nome do noivo, Zezé Di Camargo, próximos à virilha. As letras de cada nome estão separadas por um coração. Graciele e Lacerda estão juntos há 11 anos e, recentemente, tiveram a primeira filha do casal, Clara.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet exibe tatuagens com bíquini vermelho Imagem: Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet tem rosas tatuadas no bumbum. Além da gravura na região íntima, a modelo também coleciona outros desenhos pelo corpo.

Vitão

Vitão fez tatuagem para Luísa Sonza Imagem: Reprodução / Twitter

O cantor não fez tatuagem em suas partes íntimas. No entanto, quando namorava Luísa Sonza, sua parceira no hit "Flores", o cantor tatuou o bumbum da então companheira na coxa.

Os dois assumiram o namoro em setembro de 2020 e anunciaram o término em agosto de 2021, cerca de seis meses depois da homenagem.

Igão e Mitico

Tatuagem de Igão e Mitico Imagem: Reprodução/Instagram

Os influenciadores, conhecidos como os apresentadores do "PodPah", tatuaram a si mesmos com os pênis "entrelaçados". Igão e Mitico compartilharam a homenagem que fizeram para celebrar a amizade entre eles em suas redes sociais, com fotos das coxas já com o desenho pronto.