Datena diz que deixará SBT caso Suzane von Richthofen seja contratada

Datena, 67, comentou os rumores de que Suzane von Richthofen seria a nova contratada do SBT — que já foram negados pela emissora.

O que aconteceu

Datena disse que "vai embora" da emissora se rumores forem verdade. "Se ela entra aqui no SBT, eu vou embora no mesmo dia, sinceramente", disse o apresentador do "Tá na Hora" durante participação no "Fofocalizando".

Ele comentava a notícia do casamento de Daniel Cravinhos, que participou da morte dos pais de Suzane. Datena se posicionou contra a progressão de pena para crimes hediondos.

O apresentador criticou as aparições públicas da assassina. "Suzane von Richthofen virou de repente uma estrela, aparecia mais que artista de novela. Outro dia falaram que ela seria contratada pelo SBT, que desmentiu a notícia".

O SBT negou os rumores de que contrataria Suzane von Richthofen. "Ao contrário do que está sendo veiculado nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o SBT esclarece que não fechou qualquer acordo ou contrato, e que não tem negociação em andamento sobre conteúdo ou entrevista com Suzane von Richthofen", disse a assessoria do canal à jornalista Fabia Oliveira, do jornal Metrópoles.