Dantinhas: Camilla e Thamiris precisam ser eliminadas do BBB urgentemente

A participação de Camilla e Thamiris no BBB 25 já chegou em um limite para Dantinhas. O convidado do UOL falou sobre o assunto no Central Splash desta quarta-feira (29).

Para Dantinhas, Camilla e Thamiris apresentam uma personalidade combativa, mas acabam fugindo dos embates quando estão diante deles. Um dos exemplos usados por ele foi a atitude delas de hoje. Depois de ouvirem Eva e Renata falando mal da dupla como consequência do Big Fone, elas se mostraram revoltadas com a situação, mas quando as bailarinas apareceram na casa, elas saíram de perto.

Ela é leão no quarto e ratinho na sala (…) Insuportável. Eu quero a eliminação de Camila e Thamiris urgentemente. Elas freiam o jogo no Big Brother

Dantinhas

Outra reclamação de Dantinhas é como Camila tenta podar outros participantes. Giovanna também conseguiu assistir a Eva e Renata falando delas, mas foi impedida de confrontar as sisters por orientação da trancista. "A Camilla estava freando a Giovanna".

Elas querem mandar no jogo dos outros. Não pode comemorar, não pode brigar, não pode nada. Inclusive elas. Não fazem nada.

Dantinhas

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.