Daniel Castro: Audiência baixa do BBB 25 deixa Globo em 'desespero'

A produção do BBB 25 está se movimentando nesta semana para agitar o jogo. Eles incluíram um novo Big Fone, atendido por Eva, em que obrigou ela e sua dupla, Renata, a dar punição para os participantes. No Splash Show desta quarta-feira (29), Daniel Castro, do Notícias da TV, afirma que essa é uma tentativa da Globo de salvar a audiência do reality.

Gracyanne Barbosa, por exemplo, foi punida e não vai poder assistir ao show de hoje. Rodriguinho, ex-participante do BBB, retorna para a casa mais vigiada do Brasil como atração da festa.

Segundo Daniel, a audiência da edição deste ano do BBB 25 está 25% menor em comparação com a de 2024. "É a pior audiência de todas as edições".

É preciso considerar que isso não é culpa só do programa. A televisão é uma coisa que um programa não funciona sozinho, é uma grade. Então se a novela das 21h não está bombando, o que vem em seguida e antes é prejudicado. Uma coisa afeta a outra

Daniel Castro

Essas movimentações, e o próprio discurso de eliminação que Tadeu Schdmit usou na noite de terça-feira (27) estão sendo pensadas para impactar a audiência.

