'Star Wars', morte no elenco e mais: as curiosidades de 'Dragon Ball Daima'

"Dragon Ball Daima" está chegando em sua reta final, e os fãs estão adorando ver essa temporada comemorativa de 40 anos da série. Splash reuniu uma lista com várias curiosidades, entre referências e bastidores, deste anime.

O que aconteceu

"Dragon Ball Daima" foi o último projeto de Akira Toriyama, criador da série. O autor morreu em março de 2024 sem ver o resultado final da produção, que estreou em outubro do mesmo ano.

Boa parte do elenco original se manteve no anime, mas rolaram algumas baixas. O ator de voz Toru Furuya, o antigo Yamcha, foi substituído após se envolver em uma polêmica no último ano. Toru confessou ter tido um caso extraconjugal e ainda narrou um episódio de agressão, o que fez com que ele perdesse papéis em vários animes, como "One Piece".

O título da série é um neologismo, ou seja, a palavra "Daima" não faz parte dos dicionários japoneses. Entretanto ela tem um significado, porque é escrita com os ideogramas de "grande" e "mal".

Goku, Vegeta e Piccolo em 'Dragon Ball Daima' Imagem: Divulgação/Toei Animation

Cronologicamente "Dragon Ball Daima" se encaixa após a derrota de Majin Buu e antes dos eventos de "Dragon Ball Super". Tanto que Bills e Whis, personagens introduzidos em "Super", não dão as caras nesta série.

"Dragon Ball Daima" adicionou informações canônicas para a franquia. Se anteriormente acreditava-se que Majin Buu era criação de Bibidi (o pai de Babidi), no novo anime descobrimos que o vilão de "Dragon Ball Z" é criação de Marba.

Glorio, o acompanhante de Goku e Kaioshin na jornada pelo mundo dos demônios, tem vários elementos que fazem referência à franquia "Star Wars". O próprio personagem remete muito ao Han Solo, com suas pistolas e nave espacial.

Kaioshin, Glorio e Goku em 'Dragon Ball Daima' Imagem: Reprodução

Ainda que não tenha sido confirmado oficialmente, os fãs acreditam que o rei Gomah é uma releitura do Pilaf da série original. Os dois personagens têm muitas semelhanças: são baixinhos, acham que mandam, têm rompantes de covardia e ambos foram responsáveis por transformar Goku em criança com a ajuda das Esferas do Dragão.

Os personagens de "Dragon Ball Daima" já estão aparecendo nos jogos da série. Degesu e Doutora Arinsu já foram colocados no jogo "Dragon Ball Legends", para celulares. Infelizmente, nenhum personagem ainda foi confirmado em "Dragon Ball Sparking Zero", o mais recente jogo de luta da franquia.

A gravação dos atores de voz aconteceu muito antes do anime ficar pronto, como é comum no Japão. Isso fez com que algo curioso, e triste, acontecesse em "Dragon Ball Daima": Hideyuki Umezu, responsável por dar voz ao segundo Tamagami, faleceu muitos meses antes da estreia do anime no Japão. Mas sua voz pode ser conferida no anime.

No terceiro episódio, Goku arranja briga em um bar e utiliza mobílias do cenário para o combate. Os fãs acreditam que isso seja uma referência ao estilo de Jackie Chan, que faz algo parecido em seus filmes. Akira Toriyama era muito fã do ator e já o homenageou em vários momentos de "Dragon Ball". Quem não lembra que o pseudônimo do Mestre Kame no torneio de artes marciais era Jackie Chun?

A versão dublada de "Dragon Ball Daima" ainda não estreou no Brasil, mas o trailer divulgado já revelou algumas vozes. Teremos Úrsula Bezerra de volta como o Goku criança, e vários novos dubladores para os personagens exclusivos desta série: Ítalo Luiz (Mob de "Mob Psycho 100") dará voz a Glorio e Beatriz Singer (a Suika de "Dr Stone") será a princesa Panzy. Já do lado dos vilões teremos Marcelo Salsicha (Jason de "A Promessa do Golfe") como o Rei Gomah e Olavo Cavalheiro (Poseidon de "Record of Ragnarok") interpretando Degesu.

Os títulos dos episódios de "Dragon Ball Daima" são a coisa menos "Dragon Ball" possível. Enquanto no anime original tínhamos títulos que consistiam em duas frases completas, em "Daima" temos a utilização apenas de uma palavra ou um nome. Mas isso acontece só no japonês, porque a versão em inglês precisou colocar duas palavras no episódio 12. O motivo é simples, em japonês a palavra "Sokojikara" significa Força Verdadeira, e não há uma palavra única em inglês para esse significado.

Quando Neva vê as Esferas do Dragão com os protagonistas é possível perceber que ele canta um trecho da música "Makafushigi Adventure", que vem a ser a abertura original de "Dragon Ball".

Vegeta já teve versões Super-Saiyajin 3 em vários jogos de "Dragon Ball", até porque alguns desses games inventavam até fusões que nunca existiram na série. Porém o personagem ganhou oficialmente uma transformação em "Dragon Ball Daima", que visualmente é bem diferente das que apareceram antes nessas realidades alternativas.

Dragon Ball Daima: Majin Duu morde braço de Majin Kuu em brincadeira Imagem: Divulgação/Toei Animation

Em "Dragon Ball Daima", Marba cria alguns guerreiros para enfrentar os protagonistas, como é o caso de Majin Duu e... Majin Kuu! Como a versão dublada em português do anime ainda não foi lançada, não se sabe se este personagem de nome tão particular e sugestivo terá alguma mudança no Brasil. Vale lembrar que a dublagem brasileira tem um longo histórico de mudanças de nomes que fazem referência à parte final do sistema digestivo: o Miroku de "InuYasha" virou Mirok, o Kurapika de "Hunter x Hunter" se tornou Korapaika e o Senku de "Dr Stone" para nós é Senkã. Faltou um brasileiro na equipe de "Daima" para avisar!

Onde assistir?

"Dragon Ball Daima"

Onde ver: Crunchyroll, Netflix e MAX