Claudia Raia se pronuncia após dizer que deu vibrador à filha aos 12 anos

Claudia Raia, 58, usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que recebeu após dizer que deu um vibrador de presente para a filha, Sophia, quando ela completou 12 anos.

O que aconteceu

A fala da atriz causou polêmica nas redes sociais e ela afirmou que foi tirada de contexto. "Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para cada idade".

A artista ressaltou que sempre priorizou ter um ambiente de confiança em casa. "Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. No entanto, entendo que cada família tem sua própria forma de lidar com esses temas, e respeito isso".

O relato da atriz foi feito durante uma entrevista dela ao programa Goucha, exibido em um canal de TV em Portugal. "Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica.".