Claudia Raia se manifesta após ser criticada por dar vibrador à filha aos 12 anos

A atriz Claudia Raia se manifestou na manhã desta quarta-feira, 29, após ser criticada por dar um vibrador à sua filha Sofia quando ela tinha 12 anos - atualmente ela tem 22. No Instagram, a artista se manifestou e explicou o ocorrido.

"Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para cada idade", escreveu em seu perfil na rede social. "Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. No entanto, entendo que cada família tem sua própria forma de lidar com esses temas, e respeito isso", finalizou a atriz.

No dia 20 de janeiro, Claudia deu uma entrevista ao programa Goucha no canal TVI de Portugal e comentou sobre o presente ao falar sobre a importância do autoconhecimento. "Quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. É fundamental se conhecer desde cedo", explicou.

Nas redes sociais, a artista foi bastante criticada por internautas após ter a fala viralizada na internet. O sentimento de revolta foi ecoado no programa Fofocalizando, do SBT. Durante o episódio da terça-feira, 28, a apresentadora Cariúcha criticou a artista por sua fala. "Criança brinca de boneca, criança não tem que se meter com vibrador", afirmou. "É o fim dos tempos."

A fala também repercutiu no mundo da política. O deputado estadual Lucas Pavanato (PL-SP) publicou em seu X, o antigo Twitter, um forte depoimento sobre o tema. "Não há palavras para descrever o quão imundo isso é. Antigamente, as meninas recebiam bonecas", escreveu. "Quando te perguntarem o que é feminismo, mostre este vídeo", afirmou, atacando o movimento social.

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) denunciou Claudia Raia para a Polícia Civil de São Paulo pelo suposto crime de "exposição de conteúdo inadequado a menores de idade", previsto no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

"A noticiada, Claudia Raia, como figura pública amplamente reconhecida e influente na sociedade brasileira, utilizou-se de seu prestígio e visibilidade em uma rede pública de televisão para relatar condutas que podem configurar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal", afirma a notícia-crime. "Essa atitude, além de ser imprudente, configura um perigo social, pois incentiva outros pais e responsáveis a adotarem práticas similares, em afronta direta à legislação vigente e à moralidade pública. Essa exposição em rede pública reforça a necessidade de uma atuação enérgica das autoridades para coibir discursos que incentivem a violação de direitos infantojuvenis e para prevenir danos irreparáveis à sociedade."

A denúncia ainda pede a instauração de um inquérito, uma intimação para a atriz prestar depoimento e o envio dos autos para o Ministério Público.