Camilla e Thamiris choram após Big Fone no 'BBB 25': 'Covardia'

Camilla e Thamiris caíram no choro no Big Brother Brasil 25 após ouvirem comentários feitos sobre elas no almoço do Big Fone. Após Eva atender o telefone nesta quarta-feira, 29, ela e sua dupla, Renata, convidaram Maike e Gabriel e Joselma e Guilherme para acompanhá-las na refeição, que foi exibida aos outros participantes do reality show.

A dinâmica exigiu que as três duplas decidissem, em consenso, duas pessoas para trocar de quarto, uma pessoa para ficar fora do show desta quarta-feira e duas pessoas que ficarão amarradas por tempo indeterminado.

As irmãs começaram a chorar ao serem consideradas para ficarem amarradas. Maike foi contra a ideia de amarrar Camilla porque ela cozinha para os brothers. "Isso é covardia", disse Camilla.

No final do almoço, as duplas escolheram Matheus e Daniele Hypolito para mudar de quarto, Gracyanne Barbosa para ficar de fora do show e Diego Hypolito e Thamiris para ficarem amarrados.

Nas redes sociais, internautas defenderam Camilla após a dinâmica terminar. "Agora pesou real, Camilla começou a chorar porque falaram em não colocar ela porque ela cozinha... como se só servisse parac isso", disse um. "Uma negra ouvir duas brancas rindo que ela não pode ser amarrada porque precisa cozinhar para elas é feio, é pesado... entendam o choro da Camilla", escreveu outro. "Para mim, o choro da Camilla não foi drama, isso de colocar ela de cozinheira não foi de bom tom não", comentou um terceiro.