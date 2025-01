BBB: Camilla sobre permanência de Diego e Dani: 'Vão ficar mais confiantes'

Camilla e Thamiris discutiram a permanência de Diego Hypolito e Daniele no BBB 25 durante a madrugada desta quarta-feira (29). Elas reiteraram que não têm interesse em formar uma aliança com os ginastas.

Como foi a conversa?

Thamiris disse que não tem problemas com a dupla, mas teceu críticas. "Não tenho problema com a Dani e o Diego, mas fiquei bem chateada. Por que ele escolheu desabafar com o Diogo e não com a gente? Isso acaba passando uma impressão negativa. Será que ele é mesmo uma boa opção de aliado pra nós?", disparou a sister que afirmou não jogar mais com os irmãos.

Camila disse que os Hypólitos irão ficar mais confiantes após retornarem do Paredão. "Eles agora vão ficar mais confiantes, mas não tem como fazer aliança com uma pessoa que a gente vira as costas e tá contando tudo que a gente tá fazendo do jeito que quer, entendeu?", criticou.