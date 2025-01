Brothers cogitam Paredão falso e avaliam aliança de sisters: 'Tão fodid*as'

Maike, Gabriel, Diogo e os gêmeos João Pedro e João Gabriel avaliaram a mais recente eliminação do BBB 25 (Globo) na madrugada desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Em conversa no quarto, antes de dormir, Maike lamentou ver seus amigos sendo eliminados. "Nós achando que tava gostoso aqui, tá saindo um por um. Desse jeito aí, mais 2 semanas e acaba o quarto", disse.

Os gêmeos ainda cogitaram que Edi e Raíssa foram eliminados em um Paredão falso.

Segundo eles, Diego, que também estava no Paredão com a irmã, tem "enchido mais o saco" dentro da casa. "Mano, todo mundo tá sentindo que o Diego tá fazendo as merdas. Tá fazendo o bagulho de ficar falando: toma, enchendo o saco falando alto…", concordou Gabriel, que também estava no quarto.

Diogo, por sua vez, cogitou o quarto branco. "Eu fiquei arrasado. Eu ainda tô achando que tem Quarto Branco", disse.

João Pedro então disse ter notado que Eva e Renata têm se aproximado deles no jogo. "As meninas, a Eva e a Renata, tá todo mundo percebendo que elas querem juntar com nós".

Maike disse que as duas "não têm opção". "O delas tá na reta agora", afirmou. "Elas têm que fechar com nós, se não elas tão fodidas", acrescentou Gabriel.