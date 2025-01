Big Fone rendeu! Direção joga baixo e tira BBB do marasmo

Tadeu Schmidt foi bem claro no discurso desta terça-feira: chega de agir como leão no quarto e como um gatinho na sala. A falta de ímpeto do elenco para partir rumo ao confronto estava atrapalhando bastante a performance da temporada.

Como tangibilização da retórica do apresentador, uma dinâmica animou a quarta-feira: Renata e Eva atenderam o Big Fone e ganharam um almoço com outras duas duplas escolhidas por elas: Delma e Guilherme, Maike e Gabriel.

Depois de se refestelar com os comes e bebes, tiveram que tomar decisões que inevitavelmente fariam com que se expusessem em relação a como se sentem em relação aos adversários. Enquanto isso, o restante da casa estava ouvindo.

Dona Delma até tentou impedir que a magia acontecesse, saindo pela tangente e fazendo piadinhas, mas a dinâmica rendeu bastante. Pouco tempo após o retorno das três duplas, começou um bate-boca intenso entre Giovanna e Eva —quem diria que esse seria a primeira faísca mais emocionante da temporada?

Todo esse esforço foi uma medida extrema e muito necessária por parte da direção do programa. Se vão conseguir consertar o avião em pleno voo, ainda precisaremos descobrir. Mas, pelo menos, ficou claro que não ficarão assistindo inertes à própria inércia do programa.

Que seja um restinho de quarta-feira horroroso em Curicica! Depois de tanto marasmo, merecemos.

