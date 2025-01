BBB: Silêncio de Vilma é normal, diz filho: 'Pessoas não estão acostumadas'

A mãe de Diogo Almeida, Dona Vilma, tem chamado a atenção dos espectadores do BBB 25 (Globo) não por seu jogo, mas sim pelo seu silêncio dentro do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após Vilma deixar seu filho tomar a dianteira em dinâmicas e posicionamentos, seu outro filho, Douglas Almeida, explicou que a mãe é mais observadora e tem se comportado de forma contida. "A liderança foi boa para dar uma relaxada nela. Você não vai ver a Vilma dando gritos, cambalhota... Ela é mais polida, mas é muito além daquilo ali, no sentido de se soltar, conversar, ser relaxada", contou Douglas ao Jornal Extra.

Segundo Douglas, tanto Vilma quanto Diogo são "mais ponderados" no dia a dia —mas isso não significa que Vilma está de "bobeira". "As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de pessoa, que escuta, fala quando tem que falar", disse ao Extra.

O raciocínio de Vilma segue "trabalhando muito", disse o filho, e ela vai "pensar 12 vezes antes de qualquer palavra mais alta e ríspida". "A essência dos dois é assim. E eu prezo que continuem assim, mesmo que as pessoas pensem diferente", disse.