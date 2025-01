Camilla chora em conversa com Eva e Renata: 'Fiquei triste'

Pouco tempo antes do início do programa ao vivo de quarta-feira (29), Eva e Renata chamaram Camilla para conversar no BBB 25 (Globo) a respeito da fala durante o almoço especial do Big Fone.

O que aconteceu

No almoço, durante o debate sobre quais participantes seriam colocados juntos, Maike e Renata apontaram que Camilla cozinhava para Xepa. A fala foi apontada como racismo estrutural pela equipe da sister.

A dupla chamou a sister para conversar. "Primeiro, eu queria escutar de ti como você se sentiu", pediu Eva.

Camilla desabafou com elas e chorou. "Eu acho que vocês não me leram como eu realmente sou. Então, realmente, fiquei muito chateada, de ouvir na frente de todo mundo. Foi o que a Thamiris falou para mim: 'Acho que você não recebeu o que você estava dando'. E aí eu fiquei triste."

O que vocês vão ler de mim, não é responsabilidade minha. Por exemplo, a única pessoa que eu tenho atrito dentro da casa, é o Diogo. Vocês eu não tenho. Não foi uma combinação, 'a gente não quer Eva e Renata aqui', não existe isso. Camilla

Ela reforçou como a fala a atingiu."Vocês falaram assim, 'não vou botar ela não, porque ela tá cozinhando'. Tudo foi me deixando tão triste, a forma que foi falado. Talvez vocês não tenham falado pra me atacar, não foi isso. Mas eu fiquei triste."

Renata e Eva ouviram todo o desabafo da sister. "Eu acho que algumas coisas não foram, ouvidas. Foram ditas, mas não foram ouvidas. E aí surgiu esse negócio de cozinhar. Quem falou foi o Maike", apontou Renata, destacando que depois endossou a fala do amigo.

As três se entenderam ao fim da conversa e a terminaram com um abraço.