BBB 25: grupo faz lavagem de roupa suja após almoço do Big Fone

Após o almoço do Big Fone, que foi transmitido para todos os brothers da casa, os integrantes do Quarto Nordeste "cobram" Daniele e Diego Hypolito no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla opina sobre a atitude dos atletas em supostamente contar que os integrantes do quarto votariam em Eva e Renata. "Vou falar de novo o que eu falei pra você e o Diego: estão dando um tiro no próprio pé", disparou.

Daniele nega que tenha vazado o plano do grupo. "Não abri o jogo. O que falei foi o seguinte. A gente votou em vocês para nos proteger. Eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas não falamos nada disso. O Diogo viu a hora que o Diego foi conversar com vocês e o Mateus que agente disse que não votaria nas meninas nesse momento. Em nenhum momento colocamos daquele jeito. Falamos que a gente gostou de estar ali porque pensávamos em imunizar um de vocês três", justificou.

Diego recorda um momento com outros confinados. "Eu tive uma situação extremamente positiva, que agora estou achando o cúmulo da falsidade e da mentira. Da parte da dona Delma e do Guilherme não posso acreditar que não foi real. Acho que as meninas aproveitaram dessa situação. Mas aquilo me fez muito bem naquele dia. Por conta disso, dei um voto de confiança nas meninas", defendeu-se.