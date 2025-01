BBB 25: Com fim das duplas, mulheres assumem pódio como favoritas

Com a eliminação de Raíssa e Edi do BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (28), foi anunciada uma mudança ao público: as duplas já não jogam mais juntas. Sem seus pares, saiba quem lidera o favoritismo para o prêmio, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Aline (dupla de Vinícius) era a favorita para vencer o reality. A sister somava 34,28% dos votos para ser a grande campeã.

Em segundo e terceiro lugar apareciam Renata (dupla de Eva) e Vitória Strada (dupla de Mateus), respectivamente. A aniversariante da semana somava 17,39% dos votos, enquanto a atriz tinha 11,29%.

Ainda apareciam com porcentagens expressivas Gracyanne (9,81%) e Danielle Hypolito (5,8%).