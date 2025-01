Baixinho ressurge para matar charada inacreditável em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (29) de "Volta por Cima" (Globo), Violeta flagra Cacá olhando uma foto de Baixinho e fica ainda mais desconfiada de que o filho que ela espera é de seu falecido filho.

Em breve, a contraventora vai levar Cacá para fazer um exame de DNA de seu bebê. O exame, que é complexo, mostrará que Jão não é o pai biológico da criança.

Nesse mesmo capítulo, Ana Lúcia pede que Violeta demita Cacá, uma vez que tem medo da filha continuar nesse emprego perigoso.

Violeta (Isabel Teixeira) vê foto de Baixinho (Rodrigo García) e Cacá (Pri Helena) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Também nesta quarta-feira: Roxelle se oferece para confortar Madalena. Jô comenta com Cacá sobre as investidas de Gerson em Roxelle. Osmar se surpreende ao descobrir que Chico está treinando para ser capanga. J

ão é escolhido para representar sua empresa no Congresso de Diversidade e Inclusão Corporativa. Neuza e Roxelle implicam com Gigi por causa de Bernardo. Roxelle enfrenta Gerson. Belisa pensa em Rodolfo. Os capangas de Gerson fotografam Yuki com Bernardo. Madalena confronta Chico sobre a ocupação que deseja ter.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.