Anthony Mackie, o novo Capitão América, se retrata após polêmica; entenda

Anthony Mackie, o novo intérprete do Capitão América, se explicou após ser criticado por dizer que os Estados Unidos não definem o herói.

O que aconteceu

Mackie afirmou que o personagem dos quadrinhos da Marvel não pode ser definido pelos Estados Unidos. A declaração foi dada durante um evento para a divulgação de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", primeiro filme em que o ator assume o manto do herói.

Capitão América é maior que a América, destacou Anthony. "Para mim, o Capitão América representa diversas coisas, e eu não acho que a América deve ser uma dessas representações. Tipo, é sobre ser um homem que honra a sua palavra, que tem honra, dignidade e integridade, alguém que é confiável e com quem você pode contar".

Declaração de Mackie é parecida com a dada anteriormente por Chris Evans, primeiro intérprete do herói nos cinemas. Em entrevistas, Evans afirmou que o personagem deveria se chamar "Capitão Bondade" e não ser reduzido aos Estados Unidos porque foi criado na América.

Anthony Mackie, no entanto, foi bastante criticado pelos fãs do herói e precisou se explicar. O ator se explicou em postagem no Instagram, disse "ter orgulho de ser americano" e afirmou que "assumir o escudo do herói é a honra de uma vida".

Tenho o maior respeito por aqueles que servem e que serviram ao nosso país. O Capitão América tem características universais com as quais pessoas do mundo todo podem se identificar.

-- Anthony Mackie

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" estreia em 14 de fevereiro.