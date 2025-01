Antes de facada de Molina, Volney toma decisão ingênua em 'Mania de Você'

No capítulo desta quarta-feira (29) de "Mania de Você" (Globo), Mércia festeja ao ver Viola sendo desmascarada, e orienta Luma a voltar para Mavi. Volney aconselha Viola a deixar Angra.

Volney planta um rastreador no sapato de Mércia e a segue em cenas bem sombrias. A partir daí o hacker desaparece misteriosamente e tudo indica que ele será uma das vítimas de Molina.

Volney (Paulo Rocha) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Leidi se assusta com a ideia de Ísis em relação a Berta. Dhu aconselha Michele a pensar sobre sua situação com Daniel.

Rudá descobre que o plano de Viola contra Mavi não deu certo. Luma dá apoio a Mavi. Daniel tenta convencer Michele a voltar para sua casa.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.