Antes de Big Fone tocar no BBB, brothers fazem treino coletivo no gramado

Após a noite de eliminação, os participantes do BBB 25 serão surpreendidos com um novo toque do Big Fone no final da manhã desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Sem nem imaginar o que está prestes a acontecer, a maior parte dos jogadores se reuniram na área externa. Como já é de costume, os confinados tiraram a manhã para se exercitarem.

Renata e Eva ficaram responsáveis por comandar o treino de funcional, orientando o restante dos brothers sobre os exercícios. Acompanhando elas, ainda estão Vitória Strada, Mateus, Guilherme, Diogo Almeida, Vilma, Thamiris, Aline e Vinícius.

No programa desta última terça-feira (28), Tadeu Schmidt revelou que o Big Fone tocaria ao final do programa Mais Você. Aquele que atender, ganhará direito a um almoço, em que poderá convidar outras duas duplas.

No entanto, o almoço será transmitido com áudio no telão da casa, o que possibilitará que todos os outros participantes saibam o que o grupo está conversando. Ao final, as três duplas ainda terão de decidir em consenso qual deles ficará com uma imunidade.

